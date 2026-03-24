Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il viaggio calcistico di Vinicius Jr. ha visto una notevole evoluzione nelle sue prestazioni quest’anno, soprattutto dopo il cambio di allenatore. La sua efficienza e incisività in fase realizzativa sono aumentate in modo esponenziale, segnando un cambio di rotta da un periodo difficile sotto la gestione di Xabi Alonso. La statura del giocatore brasiliano è cresciuta notevolmente, e i numeri parlano chiaro. Le statistiche recenti mostrano che Vinicius Jr. ha raddoppiato i suoi gol rispetto alla stagione precedente. Secondo i dati forniti da Transfermarkt, il giovane attaccante ha collezionato 15 reti in 20 presenze, un risultato che evidenzia la sua sempre maggiore facilità nel trovare la rete. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’effetto Arbeloa: come Vinicius Jr ha ritrovato la sua incisività in campo.

Articoli correlati

Arbeloa elogia il coraggio di Vinicius Jr prima dello scontro di Champions LeagueL’allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha elogiato il coraggio di Vinicius Jr in vista dello scontro di ritorno di domani sera contro il Benfica.

Real Madrid, Arbeloa categorico: «Prestianni? La UEFA ha una grande opportunità! Su Vinicius e Mbappé dico questo»Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Griezmann via dall’Atletico...

Tutto quello che riguarda L'effetto Arbeloa come Vinicius Jr ha...

Argomenti discussi: Manchester City-Real Madrid, Arbeloa: Mbappé? Bello avere di nuovo il migliore al mondo; Leggiamo in anticipo il ritorno di Manchester City-Real Madrid.

Nessuno come Arbeloa: è il primo allenatore nella storia a vincere ogni sfida contro Mou e GuardiolaCatapultato nella realtà madridista dei grandi, il tecnico sta migliorando sempre di più nell'affrontare le partite: in Champions ha superato due mostri sacri della competizione in maniera piuttosto a ... msn.com