IL LUTTO. Aveva 82 anni, fu industriale del tessile. Ex presidente della Banca di Bergamo e alla guida di svariate attività commerciali. Il 26 marzo i funerali. Un imprenditore onesto, un uomo innamorato del mare e delle montagne, sempre legatissimo alla sua famiglia. La comunità di Leffe piange per la morte di Martino Zambaiti, esponente di quella famiglia che con il tessile ha segnato la storia di questo pezzo di bergamasca esportandola in tutta Italia e nel mondo. Titolare di svariate attività commerciali e produttive, era stato tra i fondatori e presidente della Banca di Bergamo; se ne è andato all’età di 82 anni a causa di una malattia scoperta pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Leffe piange l’imprenditore Martino Zambaiti:«Onesto e generoso»

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Leffe piange l’imprenditore Martino Zambaiti:«Onesto e generoso»Aveva 82 anni, fu industriale del tessile. Ex presidente della Banca di Bergamo e alla guida di svariate attività commerciali. Il 26 marzo i funerali. ecodibergamo.it

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