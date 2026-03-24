L' Ecomuseo del mare lancia Maremarket | una domenica al mese nel giardino un mercato agroecologico e culturale

L'Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo inaugura Mare Market, un nuovo appuntamento domenicale che unisce mercato, natura, cultura e comunità in uno spazio vivo e partecipato. Una domenica al mese il giardino dell’ecomuseo ospiterà produttori e produttrici agro-ecologiche artisti e artiste, laboratori e incontri. L’iniziativa fa parte della rassegna “ConVivi Fantastici” sostenuta da Laboratorio di Creatività Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La prima edizione si terrà domenica 29 marzo, dalle ore 10 alle 18, con ingresso libero. Mare Market è un progetto multidimensionale che intreccia cibo, artigianato, arte e impegno sociale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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