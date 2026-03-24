lebiondine di pechino express di nuovo violenza normalizzata in tv

Un programma televisivo ha mostrato nuovamente scene di violenza, contribuendo alla normalizzazione di comportamenti aggressivi in TV. Non si tratta di un episodio isolato, ma di una tendenza che si ripete in diversi format, alimentando un ciclo di rappresentazioni violente. La questione solleva interrogativi sulla responsabilità degli autori e sulla percezione del pubblico, che sembra accettare questa realtà senza reagire.

Siamo stanchi della TV italiana, eppure non facciamo niente per migliorarla. Siamo costantemente bombardati da esempi di negatività e tossicità e ce li facciamo andare bene, perché di fatto stiamo diventando analfabeti emotivi. Questa riflessione mi è nata dopo aver visto l’ennesimo caso, questo giro durante Pechino Express, di violenza verbale impunita. Negli ultimi anni la televisione, soprattutto quella legata ai reality e all’intrattenimento leggero, sembra aver imboccato una strada sempre più scivolosa, ovvero quella della normalizzazione di comportamenti problematici, quando non apertamente nocivi. Il problema non è il “trash” in sé, che può anche avere una funzione di evasione, ma ciò che viene implicitamente legittimato attraverso il linguaggio e la rappresentazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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