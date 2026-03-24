Se c’è una tendenza beauty che domina incontrastata, è quella delle sopracciglia perfettamente pettinate, effetto laminazione, e delle acconciature sleek tiratissime e senza un capello fuori posto. Raggiungere questo livello di perfezione, però, è spesso una sfida contro peletti ispidi e baby hair ribelli. Ed è qui che entra in gioco un nuovo (viralissimo) alleato, nonché soluzione che sta letteralmente spopolando e conquistando il cuore (e le beauty bag) di tantissime. Stiamo parlando di Schwarzkopf got2b Glued 4 Brows & Edges 2in1 Gel. Got2B Gel per sopracciglia 2 in 1 per sopracciglia e baby hair, tenuta 72 ore waterproof 6,70 EUR Acquista su Amazon Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le tue sopracciglia non temeranno più acqua o sudore con questa ”colla” waterproof dalla durata di 24 ore

Articoli correlati

Più di 30 comuni in provincia di Roma senz'acqua per quasi 24 ore: tutti i dettagliDa venerdì 16 fino a sabato 17 gennaio mancherà l’acqua in 36 comuni di Roma per i lavori di manutenzione all’acquedotto del Simbrivio volti a...

Leggi anche: Via Prenestina allagata: 50 mila litri d’acqua dispersi e quartieri senz’acqua per 24 ore