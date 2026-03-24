le prime pagine di oggi

La vittoria del no al referendum sulla magistratura, e l'annuncio di Trump di una trattativa con l'Iran per far finire la guerra Il risultato del referendum sulla magistratura è la notizia che occupa quasi interamente le prime pagine dei giornali di oggi, con la vittoria del no con oltre il 53 per cento dei voti che ha bocciato quindi la riforma costituzionale voluta dalla maggioranza di governo. Il poco spazio rimanente sulle prime pagine è dedicato alla trattativa fra Stati Uniti e Iran per far finire la guerra in Medio Oriente, annunciata dal presidente statunitense Trump ma smentita dalla leadership iraniana, e agli effetti positivi sulle borse mondiali di questo annuncio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 22 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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