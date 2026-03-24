Questo non è il discorso di Giorgia Meloni. Perché la politica italiana, quando perde, preferisce quasi sempre rifugiarsi in tre comode scorciatoie: dare la colpa a qualcuno, minimizzare il risultato, oppure fare finta di niente e cambiare argomento. E però questo, se Meloni avesse voluto davvero mostrare forza, maturità e ambizione, è il discorso che avrebbe dovuto fare. Avrebbe dovuto dire così: “Gli italiani hanno parlato, e quando il popolo decide, in democrazia, non si cercano scuse. Si ascolta, si prende atto e si va avanti. Noi questo referendum lo abbiamo perso. Lo dico con chiarezza, senza girarci intorno. Abbiamo chiesto agli italiani di accompagnarci in una battaglia che consideravamo giusta, necessaria, coraggiosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le parole che sarebbero servite alla premier dopo la sconfitta: meno alibi, meno propaganda, più verità

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