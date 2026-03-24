Un pozzo pieno di ossa. Non si sa a chi appartenessero e nemmeno a quante persone appartenessero. Non si conosce neppure di preciso a che epoca risalgano. Sono ossa di decine e decine, forse centinaia di scheletri umani. Sono state trovate sotto la chiesa di Sant’Antonio Abate di Valmadrera. Con esse, anche alcuni rosari e poi medagliette, che potrebbero forse aiutare a fornire una datazione indicativa. "Ipotizziamo si tratti dei resti di defunti che in precedenza erano sepolti in cinque fosse comuni, di cui nel 2012 ne sono state ritrovare tre completamente vuote – spiega Alice Maria Sbriglio, 40 anni, funzionaria della Soprintendenza di Como, Lecco, Sondrio e Varese e responsabile per la tutela archeologica della provincia di Lecco, che ha diretto gli scavi in occasione di un intervento all’interno della chiesa -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le ossa riportate alla luce verranno studiate

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