le metropoli del futuro tra innovazione e ostacoli

È vero che le città spugna sono innovative e utili per gestire l’acqua piovana, esse però presentano pro e contro. Per poter realizzare tali città occorre fare progetti impegnativi e soprattutto pianificare con largo anticipo su superfici meglio se non edificate. I vantaggi come abbiamo visto sono enormi: riduzione degli allagamenti, aumento delle aree verdi, mitigazione del calore, risparmio idrico, benefici economici. Evitando il ruscellamento si possono assorbire notevoli quantità di acqua, aumentando l’immagazzinamento sotterraneo e riducendo le probabilità di allagamento. Il deposito è utile per irrigare i campi e coltivare ma in queste città si riduce anche il caldo estremo e l’aria migliora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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