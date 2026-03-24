Le libere donne stasera l'addio di Lino Guanciale al ruolo di Mario Tobino | non ci sarà una seconda stagione
Stasera, martedì 24 marzo, in onda l'ultima puntata de Le libere donne. La fiction di Rai1 saluta gli spettatori. Lino Guanciale: "Sarà l'ultima volta che entrerò in questa storia, si chiude un capitolo importante". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1Da stasera, martedì 10 marzo, al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale.
Lino Guanciale veste i panni dello psichiatra Mario Tobino nella serie di Rai 1 Le libere donne, che prende il via stasera su Rai 1. Nel cast anche Fabrizio BiggioUna storia di passioni proibite da evitare e scelte morali da compiere, nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale.
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Temi più discussi: Le libere donne, anticipazioni: Margherita tra lucidità e disperazione, Tobino contro l’elettroshock; Le libere donne, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Le libere donne, trama della seconda puntata stasera su Rai 1: una giornata al mare cambia tutto; Nella seconda puntata di Le libere donne Margherita vive con Tobino il giorno più bello della sua vita.
Le libere donne finisce stasera: il prezzo altissimo delle scelte di Mario, Margherita, Paola. Ultima puntataTerza serata e finale di stagione per la serie con Lino Guanciale, ispirata alla storia incredibile e vera dello psichiatra scrittore Mario Tobino ... msn.com
Stasera su Rai 1 Le libere donne con gli episodi 5 e 6: la tramaLe libere donne, la nuova serie tv in tre puntate interpretata da Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio, torna martedì 24 marzo in prima serata su Rai 1. corrierenazionale.it
“Bisogna riconoscere ciò che non è inferno, farlo durare e dargli spazio”: Lino Guanciale, protagonista di “Miracolo a Milano”, a #Retroscena oggi #24marzo ore 23 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @LinoGuanciale @MicScianca #teatr x.com
“Non bisogna aver paura della gentilezza”: Lino Guanciale, protagonista di “Miracolo a Milano”, a #Retroscena oggi #24marzo ore 23 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 Lino Guanciale Teatro.it Teatro e Critica #teatro - facebook.com facebook