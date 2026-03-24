Le libere donne | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Stasera, martedì 24 marzo 2026, su Rai 1 viene trasmessa la terza puntata della serie televisiva Le libere donne. La produzione, composta da tre episodi, vede nel cast l’attore Lino Guanciale. La trama e i dettagli sui personaggi principali sono stati annunciati, ma non sono stati ancora resi noti. La puntata segue le vicende delle protagoniste, con alcune anticipazioni sulla storyline.

, 24 marzo. Questa sera, martedì 24 marzo 2026, in prima visione su Rai 1 va in onda la terza puntata de Le libere donne, serie con Lino Guanciale in tre puntate. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. La regia è di Michele Soavi. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera. Trama e anticipazioni. Episodio 5: Paola è a Maggiano per organizzare un ballo in maschera per la raccolta dei viveri e aiutare Marta, la finta paziente ebrea nascosta nel manicomio. Margherita, gelosa di Paola, scatena una crisi che porta una delle degenti a un gesto estremo. Più tardi, leggendo una sorta di diario di Tobino, Paola scopre che l’uomo è segretamente innamorato di Margherita, la quale intanto progetta la fuga dall’ospedale psichiatrico. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Articoli correlati Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataLe libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera, 10 marzo 2026, in prima visione su Rai 1 va in onda la prima... Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntataQuesta sera, 17 marzo 2026, in prima visione su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Le libere donne, serie con Lino Guanciale in tre puntate. LE LIBERE DONNE (2026) | Promo tv della fiction Rai con Lino Guanciale Approfondimenti e contenuti su libere donne Temi più discussi: Le Libere donne, la trama delle puntate su Rai 1, martedì 17 marzo; Le libere donne di Mario Tobino sfidano la tv a mente aperta; LE LIBERE DONNE; Le libere donne, le location in Toscana della serie tv con Lino Guanciale. Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntataLe libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata della serie su Rai 1 con Lino Guanciale in onda il 24 marzo 2026 ... tpi.it Come finisce la serie Le libere donne? Le anticipazioni del gran finale su Paola e MargheritaQuesta sera, martedì 24 marzo 2026, va in onda l’ultimo appuntamento con Le libere donne con Lino Guanciale. Scopriamo come finisce la serie ... alfemminile.com "Qualcuna è mai riuscita a scappare da qui..." #LeLibereDonne #Rai1 #RadiocorriereTv - facebook.com facebook Oggi finisce Le libere donne: la vita incredibile del vero Mario Tobino, scrittore-psichiatra che visse in manicomio x.com