Le iniziative a Catania per la Giornata regionale dei ragazzi

Ben 200 studenti delegati dei Consigli Comunali dei Ragazzi delle nove province siciliane parteciperanno alla Giornata Regionale che si terrà a Catania il 26 marzo presso il Palazzo della cultura Ben 200 studenti delegati dei Consigli Comunali dei Ragazzi delle nove province siciliane parteciperanno alla Giornata Regionale che si terrà a Catania il 26 marzo presso il Palazzo della cultura. Alle ore 15,00 un corteo raggiugerà il Comune di Catania e al Municipio 60 ragazzi sindaci riceveranno l’attestato e la medaglia ricordo Ore 10:00 - Interventi dei delegati provinciali dei CCdR e le testimonianze delle buone pratiche di cittadinanza attiva. Ore 15:00 - Corteo per Via Vittorio Emanuele, guidato dagli Sbandieratori di Motta S. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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