Esclusa la responsabilità dei tifosi del Cesena negli scontri di sabato pomeriggio prima della partita contro il Catanzaro. Poco prima del fischio d’inizio, in viale Oberdan, si è consumata una lite violenta a colpi di bastone, lancio di tavolini, sedie e sassi. Non si sono registrati feriti. Una quarantina di supporters calabresi, arrivati in pullman dopo essere atterrati con l’aereo a Bologna, per raggiungere lo stadio si sono infilati in viale Oberdan all’altezza del distributore Eni. Sono finiti davanti a un circolo dove si stava festeggiando un compleanno. I tifosi del Catanzaro sono scesi dal pullman con i volti coperti e armati di bastoni e aste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le indagini sugli scontri pre partita. Nessuna responsabilità da parte dei cesenati

Articoli correlati

Quattro punte e nessun gol: con una rete a partita non si va da nessuna parteNella smorfia il numero 1 è l’Italia ma il milanista non si inganna: con un gol a partita, l’Italia non si conquista.

Crollo in fabbrica: operaio 55enne deceduto, dinamica da chiarire. Indagini in corso per accertare le responsabilità.Un operaio di 55 anni, Stefano Vuolo, ha perso la vita in mattinata presso la Welding Professional, azienda specializzata nella lavorazione dei...