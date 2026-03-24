Le festività momento importante di convivialità

Le festività rappresentano un momento importante di vita conviviale. Le persone si riuniscono intorno ad un tavolo per condividere un’esperienza. Cibi tipici che si mangiano a Natale in Italia sono i tortellini in brodo, la polenta oppure carne di cinghiale. Come dolci, il panettone o il pandoro. In Polonia è tradizione mangiare la zuppa di funghi. A Pasqua, esiste l’abitudine di mangiare la Colomba e l’uovo di cioccolato. Tante festività sono legate al cibo: a carnevale si vendono cenci e frittelle. I cenci hanno nomi diversi in base alle varie regioni: cenci, chiacchiere, bugie. In tantissime città nel mondo si organizzano sagre: festività dedicate a cibi particolari, come la pasta, il pesce o la salsiccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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