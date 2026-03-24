le dipendenze digitali e i rischi da un uso eccessivo dei dispositivi

E’ in programma per il 10 aprile il Convegno "Connettere le generazioni – scrolliamociledipendenzedidosso", organizzato dall’I.C. "Moro – Carloni" di Fabriano e Cerreto d’Esi: gli alunni delle classi terze presenteranno elaborati sul tema delle dipendenze digitali e dello "scroll continuo"; interverranno la dott.ssa A. Russo, l’Ing. P. Contardo e il prof. L. Lattanzi. Lo scopo è intrecciare un dialogo educativo con le famiglie sull’emergenza delle dipendenze digitali; è necessaria una campagna informativa e noi ragazzi vogliamo contribuire. Numerose voci del mondo della scienza mettono in guardia da un uso eccessivo dei dispositivi, che causano gravi problemi di salute e dipendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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