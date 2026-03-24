Le aziende reggine suscitano interesse alla fiera Alimentaria 2026 di Barcellona

Durante la fiera Alimentaria 2026, tenutasi oggi a Barcellona, sono stati presenti diversi stand di aziende della provincia di Reggio Calabria. Tra i visitatori si è visto anche il re Filippo VI, che ha visitato alcuni degli espositori presenti all’evento. La manifestazione si svolge nel contesto di un evento internazionale dedicato al settore agroalimentare, considerato uno dei principali punti di riferimento in Europa.

Si è avvistato anche il re Filippo VI tra gli stand di Alimentaria 2026, fiera internazionale europea di punta del settore agroalimentare, inaugurata oggi a Barcellona. Alla kermesse in corso nel complesso della Fira della città catalana è presente anche la Città Metropolitana di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Le aziende reggine suscitano interesse alla fiera Alimentaria 2026 di Barcellona Articoli correlati Le aziende ceramiche del distretto espongono alla fiera di MonacoCi sono anche le aziende del distretto, rappresentate dallo stand associativo di Confindustria Ceramica, a Ceramitec 2026, che oggi apre i battenti a... Slow Wine, Campania protagonista: ecco le 49 aziende presenti alla fiera di BolognaLa Campania si presenta in forze alla quinta edizione di Slow Wine Fair, in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio 2026.