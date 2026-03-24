Ci sono anche le aziende del distretto, rappresentate dallo stand associativo di Confindustria Ceramica, a Ceramitec 2026, che oggi apre i battenti a Monaco di Baviera. Importante appuntamento fieristico - 600 espositori e oltre 15mima presenze attese – che l’associazione di via Monte Santo presidierà con uno spazio di 20 metri quadrati: il salone bavarese riunirà l’intera catena del valore del settore, dai produttori di materie prime e di impianti alle aziende di ceramica tecnica e applicata, per mostrare le tecnologie più avanzate e le soluzioni di produzione più innovative, con un’attenzione particolare alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all’economia circolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le aziende ceramiche del distretto espongono alla fiera di Monaco

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