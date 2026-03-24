Le ali di pollo e la sedia sfondata | la triste parabola dell' altro Melo

Un giocatore brasiliano, arrivato in passato negli Stati Uniti, avrebbe avuto la possibilità di affermarsi come atleta di rilievo in una università sportiva. Tuttavia, problemi legati agli studi hanno impedito il suo proseguimento nel percorso accademico e sportivo. La sua carriera è poi proseguita lontano dal mondo del basket universitario, senza ulteriori tappe di rilievo pubblico.

La chiamano saudade, è la tristezza che coglie i brasiliani quando emigrano. Gli manca l'allegria del loro Paese, una terra "toda joia toda beleza". Almeno all'apparenza. Fab Melo non ne soffriva. Era sempre sorridente, anche in una terra a lui sconosciuta, tra le mani una palla a spicchi, lo strumento che lo aveva portato lontano da casa, ma gli aveva permesso di conoscere gente nuova, fare amicizie, costruirsi una carriera. Eppure la scossa non c'era mai stata, l'amore per il basket non era mai nato. Era un mestiere come un altro. E quando tornò a casa, nel suo Brasile, il destino gli sbattè la porta in faccia. Juiz de... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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