Le Ali della Libertà | il teatro che include a Spazio Rossellini

Cosa: Le Ali della Libertà, una rassegna di spettacoli e performance dedicata all’inclusione sociale e alla diversità.. Dove e Quando: Presso lo Spazio Rossellini di Roma, dal 23 al 27 marzo, ogni sera alle ore 20.00.. Perché: Per scoprire come l’arte scenica possa trasformarsi in uno strumento concreto di emancipazione per soggetti fragili, detenuti e persone con disabilità.. Il teatro, nel suo senso più profondo, non è mai stato solo un esercizio di stile o una mera riproduzione della realtà. Quando le luci si abbassano e il sipario si alza, lo spazio scenico ha il potere di trasformarsi in un territorio di confine dove le etichette sociali svaniscono per lasciare il posto all’umanità più autentica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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