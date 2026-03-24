Lazio Gila può recuperare per il Parma

Ancora un campanello d'allarme in casa Lazio. Ancora una volta legato al ginocchio di Mario Gila: il difensore è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 26 minuti al Dall'Ara, fermato durante un recupero difensivo. Un problema tutt'altro che nuovo, ma che torna a preoccupare. Gila convive da settimane con un'infiammazione che lo aveva già limitato a febbraio, quando fu costretto a uscire all'intervallo contro l'Atalanta, saltando poi le sfide con Cagliari e Torino. Il rientro era arrivato proprio nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Dea, ma da quel momento ha sempre giocato stringendo i denti, allenandosi spesso a parte e gestendo il dolore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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