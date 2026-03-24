Sondrio, 24 marzo 2026 – Una tragedia lontano da casa che tuttavia per modalità ricorda quelle, troppe, che in queste settimane hanno fatto segnare una lungo elenco di morti in montagna, proprio nella Valtellina di Christopher Rainoldi, 33 anni, di Castello dell’Acqua che sabato ha perso la vita travolto da una valanga in Alaska, dove si trovava con un cugino e un altro amico. SONDRIO, Christopher Rainoldi morto travolto da valanga - FOTO(ANSAANP) La dinamica. I tre scialpinisti stavano risalendo il Max’s Mountain, nella Girdwood Valley, quando una slavina, secondo quanto riferito dal sito locale Alaska News Source, innescata da uno di essi, si è staccata dal versante travolgendoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’azienda di papà e la passione per l’outdoor: chi era Christopher Rainoldi morto in Alaska

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