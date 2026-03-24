Lavoro nero in cantiere a Olgiate Comasco | attività sospesa maxi sanzioni da oltre 48mila euro

A Olgiate Comasco, un cantiere edile è stato temporaneamente sospeso a causa di irregolarità legate al lavoro nero e alle norme di sicurezza. Le autorità hanno comminato sanzioni che superano i 48mila euro, dopo aver riscontrato che le attività svolte non rispettavano le normative vigenti. La sospensione riguarda le operazioni in corso fino a quando non saranno adottate le necessarie misure correttive.

Lavoro nero e gravi irregolarità sulla sicurezza: scatta la sospensione dell’attività in un cantiere edile del Comasco, con sanzioni complessive che superano i 48mila euro. Nel corso dell’ispezione sono state controllate tre aziende operative nel cantiere. Tre persone, tra committente e rappresentanti delle imprese, sono state denunciate per reati legati a lavoro, previdenza e assistenza sociale. Identificati anche due lavoratori, uno dei quali è risultato impiegato “in nero”. Pesante il bilancio delle sanzioni: ammende per 33.600 euro, a cui si aggiungono oltre 12.500 euro di sanzioni amministrative e ulteriori 2.500 euro di sanzione accessoria. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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