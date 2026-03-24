Lavori in autostrada A4 | scattano tre chiusure a Monza in Brianza

Le modifiche alla viabilità saranno in orario notturno per consentire ispezioni e manutenzioni alla segnaletica e alle barriere di sicurezza Nuovi cantieri notturni lungo la A4 Milano-Brescia. Autostrade per l'Italia ha programmato una serie di chiusure tra il 25 e il 28 marzo per consentire ispezioni e manutenzioni alla segnaletica e alle barriere di sicurezza. Il primo intervento interesserà la stazione di Agrate. Dalle 2 alle 4 di mercoledì 25 marzo, l'uscita sarà chiusa per chi proviene da Milano. Il percorso alternativo consiglia l'uscita allo svincolo Sesto San Giovanni viale Italia sulla A52 tangenziale nord, oppure la stazione di Cavenago. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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