Lodi, 24 marzo 2026 – Attività abusiva di meccanico, gestione illecita di rifiuti e un cane detenuto in condizioni di grave sofferenza. È il quadro emerso durante un controllo dei carabinieri forestali di Lodi che ha portato al sequestro di due impianti illegali per il recupero di pallet e alla denuncia di due persone, entrambe lodigiane. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico illecito di rifiuti. I militari hanno notato un’ingente quantità di rottami in legno accumulati sul piazzale antistante un capannone situato nella zona industriale alla prima periferia della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori in nero ed illecita gestione dei rifiuti: due persone denunciate

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