Lautaro anche per la moglie è sempre Derby | lo scatto ironico sui social

Lautaro ha condiviso sui social un’immagine che lo ritrae in un’ambientazione legata al Derby, attirando l’attenzione dei follower. La sua presenza continua a essere significativa anche per la moglie, che ha commentato con un’ironica reazione allo scatto. Nel frattempo, la squadra nerazzurra sta vivendo un periodo di riflessione, soprattutto per la mancanza di un giocatore che rappresenti un punto di riferimento.

Lautaro. L’ Inter si trova ad affrontare un momento di riflessione forzata, scoprendo quanto pesi l’assenza di un leader carismatico come Lautaro Martinez. Senza il suo capitano, la manovra della squadra sembra aver perso quella ferocia agonistica che la contraddistingue: mancano i suoi gol pesanti, certo, ma soprattutto manca quella capacità di pressare a tutto campo e far alzare il baricentro del gruppo nei momenti di difficoltà. Proprio per ritrovare la condizione ottimale e colmare questo vuoto, l’attaccante non è partito con la propria Nazionale. Lautaro è rimasto a Milano, concentrando ogni energia nelle sessioni di allenamento ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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