Il procuratore capo di Napoli ha rilasciato un audio a un quotidiano alcuni giorni prima del referendum, nel quale si rivolge al giornale con una frase che invita a diffamare e speculare, affermando che dopo il voto si faranno i conti. Il quotidiano ha reso pubblico il file audio, in cui Gratteri si rivolge direttamente alla testata giornalistica.

Ecco l'audio del procuratore capo di Napoli riferito al quotidiano diversi giorni prima del voto Il Foglio ha pubblicato un audio che il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri ha riferito al quotidiano. "Se volete continuare a speculare, a diffamare voi del Foglio fatelo pure, dopo il ref. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'AUDIO di Gratteri contro il Foglio: "Se dovete speculare e diffamare fatelo pure, dopo il referendum faremo i conti"

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