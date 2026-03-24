L' assessore Magnacca sul referendum | Non c' è stata piena consapevolezza di ciò che si chiedeva di votare

Tiziana Magnacca, assessore regionale alle Attività Produttive, commenta l'esito del voto referendario che ha visto prevalere il No «È stata una battaglia che forse più di altre valeva la pena di combattere! Campagna referendaria di civiltà e di democrazia quando a partecipare sono i cittadini come hanno dimostrato le percentuali di voto. È stata un’occasione per ascoltare i cittadini e incontrarli nei loro territori». Commenta così l'assessore regionale alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, l'esito del quesito referendario sulla giustizia che ha visto prevalere il No, come riporta ChietiToday. La Magnacca prosegue: «Il... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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