L' Asd Nuova Aurora Team Festa protagonista | vittoria per Lorenza Battaglini al ' Taranto Fight Arena 2'

Battaglini si è imposta con autorevolezza contro Miriam Muraca atleta calabrese, al termine di un match di K-1 intenso e spettacolare, molto apprezzato dal pubblico presente. Allenata dai maestri Pino e Francesco Festa, l’atleta ha dimostrato fin dalle prime battute grande solidità tecnica e mentale, gestendo con lucidità il ritmo dell’incontro. Colpi precisi, ottima mobilità sul ring e una strategia ben definita le hanno consentito di mantenere il controllo del match, nonostante i tentativi di reazione dell’avversaria. Al termine delle riprese, i giudici hanno espresso un verdetto unanime a favore della fighter ortese, premiando una prestazione convincente sotto ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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