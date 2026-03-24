L' antica arte della potatura dell’olivo | conoscenza da tutelare e preservare

Lo scorso fine settimana si è svolto a Castiglion Fiorentino un corso dedicato alla potatura dell’olivo, focalizzato sul metodo del vaso policonico. L’evento, organizzato dalla Scuola di Potatura dell’Olivo del Prof., ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e professionisti del settore. Due giornate di incontri e dimostrazioni pratiche hanno approfondito tecniche di un’antica tradizione agricola.

Il corso, della durata complessiva di 12 ore, si è articolato tra lezioni teoriche presso l’auditorium delle Santucce e attività pratiche svolte nelle campagne del Comune di Castiglion Fiorentino, Città dell’Olio Grande partecipazione al corso di potatura dell’olivo secondo il metodo del Vaso Policonico, svoltosi a Castiglion Fiorentino nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo, organizzato dalla Scuola di Potatura dell’Olivo del Prof. Pannelli e promosso dall’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese (ICEC). L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castiglion Fiorentino con il coinvolgimento dell’assessora Francesca Sebastiani, da sempre attenta ai temi della sostenibilità e della valorizzazione del territorio, e dall’Ente Serristori, ha richiamato numerosi partecipanti non solo locali, ma anche da diverse regioni d’Italia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Corso di potatura dell’olivo a Castiglion Fiorentino Castiglion Fiorentino, il corso di potatura dell’olivo e gestione dell’oliveto a vaso policonicoArezzo, 11 febbraio 2026 – Castiglion Fiorentino, 21–22 marzo la potatura dell’olivo e gestione dell’oliveto a vaso policonico. Potatura dell'olivo: posizione dei rami fruttiferi Una selezione di notizie su antica arte Temi più discussi: A Cordenons ricreata l'antica arte partenopea dei presepi pasquali; Altamura accoglie Marco D’Amore: così l’antica tipografia diventa salotto di arte e cultura; Ostia Antica scopre i mosaici dopo l’inverno: al via le operazioni di rimozione dei teli protettivi; L’arte dell’intreccio protagonista di una collezione outdoor ricercata e avvolgente. Al Brallo rivive l’antica arte della cesteria: la mostra tra artigianato e pittura classicaBRALLO DI PREGOLA. L'antica arte della cesteria, ovvero la produzione dei cesti, entra in contatto con i capolavori della pittura italiana. L'appuntamento è fissato sabato mattina (ore 11), quando ... laprovinciapavese.gelocal.it Nule rilancia l'antica arte della tessituraDopo vent’anni di polvere e silenzi Nule ritrova l’ex centro pilota Isola, rinnovato simbolo di una vocazione artigianale che fa del paese del Goceano uno tra i più importanti punti di riferimento ... unionesarda.it Bella Sicilia. . Custodisco un’arte antica con un sogno nel cuore. Ecco i miei vasi, nati dalla passione e dal sogno di vedere la mia città risplendere attraverso la ceramica." Il siciliano Pier Luigi emoziona tutti, complimenti Naso (ME) L'approfondimento OndaTv - facebook.com facebook