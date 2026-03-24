Diciamoci la verità: quest’anno è un anno di nostalgia. Ci sono saghe, rapper e accoppiate che ritornano, un po’ anche perché siamo in un periodo in cui il genere sembra non trovare più una spinta giusta da cui ripartire. Dieci anni fa arrivava al mainstream la trap, qualche anno dopo sarebbe stato il momento dell’ondata drill, oggi, in un mondo che perde i suoi punti di riferimento, non sappiamo quale possa essere il futuro del genere. Non è una questione solo italiana, basti pensare a una delle ultime uscite USA, con Mike Will Made It che ci riporta indietro di una decade per farci credere che alla fine uno Young Thug come quello degli anni ‘10 non esisterà più. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L’annuncio di un concerto di Marra e Guè insieme ci fa sperare in un secondo Santeria

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