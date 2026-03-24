“Oggi celebriamo un traguardo importante: i 76 anni della UGL, nata il 24 marzo 1950. Una storia lunga e significativa, fatta di impegno, di battaglie e di vicinanza concreta al mondo del lavoro. Abbiamo scelto di festeggiare all’Archivio Centrale dello Stato, un luogo simbolico dove, proprio un anno fa, abbiamo depositato il fondo archivistico dell’UGL. Un gesto che non rappresenta soltanto un omaggio alla nostra memoria, ma un atto di responsabilità verso la storia: ricostruire il nostro percorso significa rafforzare la nostra identità e rendere ancora più solido il legame tra passato, presente e futuro. Custodire la memoria non è un esercizio di nostalgia, ma uno strumento per comprendere meglio il tempo che viviamo e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide che ci attendono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'anniversario di Ugl, Capone: “Celebriamo una storia di battaglie e impegno al servizio dei lavoratori”

Articoli correlati

Paolo Capone (Leader UGL): “Necessarie scelte condivise e partecipazione, per rafforzare tutele dei lavoratori”“Il tema dei salari richiede scelte condivise, da costruire all'interno di un quadro istituzionale solido, basato sul ruolo cardine della...

Contrattazione. Paolo Capone, Leader UGL: “Necessarie scelte condivise e partecipazione, per rafforzare tutele dei lavoratori”“Il tema dei salari richiede scelte condivise, da costruire all’interno di un quadro istituzionale solido, basato sul ruolo cardine della...

Una selezione di notizie su L'anniversario di Ugl Capone Celebriamo...

Temi più discussi: Rider, contestazione Ugl sotto la Cgil Napoli: Assalto squadrista; Informazione. Paolo Capone, Leader UGL: TG2 ha costruito uno spazio di informazione autorevole e pluralista; UGL, 76° anniversario, La nostra storia in un archivio il 24 marzo all’Archivio Centrale dello Stato.

L'anniversario di Ugl, Capone: Celebriamo una storia di battaglie e impegno al servizio dei lavoratoriI leader del sindacato fondato 76 anni fa: Per costruire insieme un futuro più giusto, più inclusivo e più dignitoso per tutti ... ilgiornale.it

76anni UGL. Capone, Leader UGL: Celebriamo una storia di battaglie e impegno al servizio dei lavoratoriOggi celebriamo un traguardo importante: i 76 anni della UGL, nata il 24 marzo 1950. Una storia lunga e significativa, fatta di impegno, di battaglie e ... affaritaliani.it

Nell'articolo le dichiarazioni del Segretario provinciale Flavio Imperato https://www.ilcentro.it/pescara/guardia-giurata-aggredita-alla-stazione-di-pescara-ugl-potenziare-la-sicurezza-b93dxquy facebook