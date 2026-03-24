Martedì 24 marzo, Bianca Berlinguer condurrà una nuova puntata di È Sempre Cartabianca su Rete 4. La trasmissione si propone di approfondire temi di attualità attraverso interviste, commenti e dibattiti. La puntata si concentrerà in particolare sui risultati del recente Referendum, analizzando i dati e le reazioni di vari protagonisti senza interventi di tipo opinativo o analitico.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 24 marzo, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk show di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 24 marzo 2026. Al centro della puntata, ampio spazio sarà dedicato al referendum sulla giustizia, con un’analisi sia sull’alta affluenza alle urne sia sull’impatto politico del risultato sui partiti di maggioranza e opposizione. A seguire, un focus economico sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente: la curva dei prezzi dei carburanti cresce e, dopo cinque giorni, l’effetto del taglio delle accise risulta sempre più debole a causa dell’aumento del greggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’analisi del risultato del Referendum a È Sempre Cartabianca

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