L’AI può simulare l’empatia Ma non potrà mai sostituirla

“Tanto gentil e tanto onesta pare la donna mia quand’ella altrui saluta, ch’ogne lingua deven tremando muta, e li occhi no l’ardiscon di guardare”. Quest’anno, tra tanti letterati del nostro percorso di studi, abbiamo conosciuto Dante Alighieri, autore dei meravigliosi versi appena citati. Meravigliosi dopo che con pazienza abbiamo provato a comprenderli, ad interpretarli e a farli rivivere nei nostri sentimenti cercando di immedesimarci in un qualsiasi ragazzo dell’epoca innamorato di una ragazza. Sinceramente in un primo momento abbiamo fatto davvero fatica a pensarli ricchi di sentimento e ammirazione, anzi, ci sono sembrati anacronistici... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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