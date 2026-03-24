SAN BIAGIO (TREVISO) - Si è svegliato di colpo, insospettito dai rumori provenienti dalla camera accanto alla sua. Sapeva che in quel momento della mattinata in casa non c’era nessuno. Quando si è alzato per andare a vedere, l’amara sorpresa: «Siamo della polizia, non preoccuparti». In quattro dal volto coperto, avevano le mani su armadi e cassetti. Di certo non erano agenti. A quel punto, il 19enne ha urlato: «Andatevene immediatamente». La banda ha agito ieri verso le 10.30 in un’abitazione di via Bosco nel comune di San Biagio. I residenti, una famiglia con due figli di 19 e 20 anni, ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. «Mio figlio ha avuto il sangue freddo di affrontarli - racconta la madre del giovane che ha messo in fuga i quattro - ma quello che è successo ci lascia senza parole». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ladri in casa, 19enne si sveglia e si trova faccia a faccia con 4 banditi col passamontagna: «Si sono finti poliziotti ma sono fuggiti»

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