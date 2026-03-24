L’addio di Greg Bovino dalla polizia di frontiera Il racconto al Nyt | aveva un piano per deportare 100 milioni di persone

Greg Bovino ha rivelato al New York Times di aver elaborato un piano volto a deportare 100 milioni di persone, prima di essere licenziato dalla polizia di frontiera. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sulle politiche di controllo migratorio e sulle procedure adottate dalle autorità. La notizia ha attirato l’attenzione su eventuali pratiche e piani di deportazione di massa.

Greg Bovino ha dichiarato al New York Times che, prima di essere licenziato, aveva un piano per deportare 100 milioni di persone. Nessun pentimento per l’uomo dietro alla stretta aggressiva anti immigrazione dell’amministrazione Trump nelle città americane, da Los Angeles a Chicago, passando per Charlotte, New Orleans e infine Minneapolis, dove due cittadini americani sono stati uccisi dagli agenti federali portando a violente proteste e a una dura reazione dell’opinione pubblica. L’amministrazione Trump ha assegnato al dirigente di medio livello della Polizia di Frontiera una posizione altamente irregolare che gli permise di scavalcare la consueta catena di comando e di riferire direttamente al segretario alla sicurezza interna, Kristi Noem. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Trump fa dietrofront, polizia di frontiera via da Minneapolis: Greg Bovino lascia la città al suo posto Tom HomanLa Casa Bianca ha deciso di ritirare da Minneapolis il comandante della polizia di frontiera Gregory Bovino, figura chiave delle operazioni... Leggi anche: Piano e Stazione passati al setaccio dalla polizia, oltre 100 persone identificate Approfondimenti e contenuti su Greg Bovino Discussioni sull' argomento Greg Bovino, il volto della Border Patrol, va in pensione: dopo la morte di Alex Pretti è caduto in disgrazia; Il comandante della Border Patrol Greg Bovino va in pensione. La caduta di Greg Bovino: dai raid spettacolari con il look da duro all’«espulsione». Potrebbe rientrare a El Centro, dove un tempo era al comando di 800 agenti nel desertoGreg Bovino racconta di aver deciso di entrare nella Border Patrol, la polizia dei confini, a 11 anni, dopo aver visto il film The Border (Frontiera, 1982), con Jack Nicholson e Harvey Keitel, agenti ... corriere.it Greg Bovino, dalla Calabria alla Border Patrol: chi è il capo (rimosso) dell’Ice che gira col cappotto da guerra a caccia di migrantiGreg Bovino, il Comandante come viene chiamato dai suoi uomini della Border Patrol, è colui che accompagna nella città del Minnesota le squadre dell'Ice a caccia di migranti. Diventato il braccio ... notizie.tiscali.it