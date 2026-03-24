di Laura Lucente Tre palloncini rossi. Il rosso era il suo colore preferito e nessuno lo sapeva meglio dei suoi bambini, quelli della scuola primaria di Foiano della Chiana che Lucia Lamentini accompagnava ogni giorno come insegnante di sostegno. Quando la bara è uscita dalla chiesa di San Domenico, le loro manine li hanno lasciati andare insieme verso quel cielo di fine marzo che Lucia non ha fatto in tempo a vedere diventare primavera. Un gesto piccolo e devastante, capace da solo di dire tutto quello che le parole faticavano a contenere. Cinquant’anni, il centro storico come casa, una vita divisa tra la fotografia ereditata dal padre Giorgio, l’insegnamento ai bambini più fragili, il tennis, la musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio di Cortona: "Lucia, luce e gioia". Palloncini e lacrime per l’amica di tutti

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