L’addio a don Massimo scomparso a 55 anni

La notizia è arrivata come un fulmine nel pomeriggio di domenica, è scomparso don Massimo Donghi, parroco della città per un decennio. Dal settembre 2024 era passato alla guida della Comunità Pastorale "Maria Regina del Rosario" a Limbiate. L’anno scorso aveva annunciato di avere un tumore, è scomparso a soli 55 anni. Una malattia vissuta con dignità e raccontata senza filtri. In queste ore, il cordoglio è un ponte fra Martesana e Brianza. Domani, martedì, alle 20.30, è fissato nella "sua" Cassina de Pecchi un momento di preghiera e ricordo, nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. A Limbiate, mercoledì, sarà l’arcivescovo Mario Delpini ed officiare i funerali, alle 16, nella chiesa di san Giorgio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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