La vittoria del No Ronchi Verdi | La Giunta non rappresenta più la maggioranza

A Forlì il No ha ottenuto una netta vittoria con 33.464 voti (57,75%), contro i 24.485 voti (42,25%) del Sì. Una percentuale che supera il dato provinciale, con il 56,14%. “La Giunta di Forlì e i suoi partiti, che hanno sostenuto convintamente il Sì, non rappresenta più la maggioranza”, taglia subito corto Alessandro Ronchi dei Verdi Forlì. Il risultato del referendum, commenta Ronchi, “è una grande vittoria per la democrazia”. L'affluenza è stata altissima in tutt'Italia: “Finalmente un segno positivo sulla partecipazione al voto, del quale è stata riconosciuta per il nostro futuro, nonostante i tentativi un po’ grossolani di fare propaganda di basso livello”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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