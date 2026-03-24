La vittoria del No al referendum il commento degli avvocati

La Camera Penale "Pisani-Amendolia" commenta la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. Il presidente Alberto Gullino e il consiglio direttivo scrivono in una nota: "La vittoria del No è indiscussa: gli italiani si sono espressi chiaramente contro questa riforma. Ai sostenitori del SI’, e tra costoro, agli Avvocati, in quanto parte soccombente della competizione elettorale, non resta che prendere atto del voto e rispettare la volontà del popolo, non senza l’orgoglio e la consapevolezza, però, di avere combattuto una (anzi, la) battaglia giusta.Noi avvocati torneremo – perciò - nelle aule di giustizia a batterci, come ogni giorno, in difesa dei più deboli, di chi si trova processualmente nella posizione più svantaggiata, perché questo è il nostro dovere, ed è la cosa giusta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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La Stampa. . «È andata alla grande, una vittoria bellissima». Elly Schlein risponde dal corteo di festeggiamenti che si dirige verso piazza del Popolo a Roma: «Una giornata storica». Si aspettava un risultato così, ma anche un’affluenza alle urne così ampia « facebook

La sinistra si intesta una vittoria che è invece solo delle toghe: con la sconfitta della politica sancita ieri, avranno sempre più potere e presenteranno il conto anche agli «alleati». La scossa auspicata dal consigliere di Mattarella è arrivata. x.com