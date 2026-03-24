La Strategic Culture Foundation è una rivista online diretta dal Servizio di Intelligence Estero russo (SVR) e affiliata al Ministero degli Affari Esteri russo. Dopo l’attacco criminale e illegale contro l’Iran da parte di Usa e Israele; dopo le solite, roboanti, contraddittorie affermazioni di Trump sull’esito rapido del blitz (“due o tre giorni”, “quattro o cinque settimane”, “non ho limiti di tempo”: un documento interno del Pentagono, riportato da Politico, rivela: “fino a settembre”); dopo la solita filastrocca di pretesti (prima le capacità nucleari, poi i missili balistici, poi il cambio di regime, poi l’affondamento della flotta iraniana: “Non c’è un obiettivo, non c’è un piano strategico, non c’è una tempistica”, sintetizza Mark Kelly, senatore Dem); diventa interessante vedere come la pensano al Cremlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La strategia in Iran? È interessante vedere come la pensano al Cremlino

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