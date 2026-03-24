La storica azienda di macchine per caffé lascia Milano sindacati | Licenziamenti camuffati

Succede a "La Pavoni", azienda del gruppo Smeg dal 2019. I lavoratori rischiano di essere trasferiti a 180 km di distanza “Fatte a mano a Milano”. È la dicitura che compare sulle scatole delle macchine da caffè de “La Pavoni”, storica azienda milanese (fondata nel 1905 e dal 2019 di proprietà del gruppo Smeg). Una scritta che, come la fabbrica milanese, ora potrebbe sparire. Il colosso degli elettrodomestici ha deciso di spostare la produzione in provincia di Verona, a 180 km di distanza dall’attuale fabbrica di San Giuliano Milanese. Una decisione frutto di “razionalizzazione delle attività produttive del Gruppo”, hanno spiegato dall’azienda. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Pavoni, le storiche macchine del caffé lasciano San Giuliano: a rischio 30 posti di lavoroSAN GIULIANO, 19 marzo 2026 – L'azienda annuncia il trasferimento della produzione, scatta la protesta dei lavoratori.

ICR Start: 54 licenziamenti a Reggio Emilia dopo la decisione di Ppg Industries. Sindacati in sciopero.La storica Industria Chimica Reggiana Start, un punto di riferimento nel panorama industriale della provincia, ha annunciato una brusca chiusura che...

Aggiornamenti e notizie su La storica azienda di macchine per...

Temi più discussi: L’azienda chiude la fabbrica e trasferisce quasi tutti i lavoratori a 180km di distanza: scatta lo sciopero; La crisi della Pavoni di San Giuliano Milanese: a rischio 30 posti di lavoro; La fine della libreria Hoepli di Milano; La Design Week 2026 in Triennale Milano.

La storica azienda di macchine per caffé lascia Milano, sindacati: Licenziamenti camuffatiSuccede a La Pavoni, azienda del gruppo Smeg dal 2019. I lavoratori rischiano di essere trasferiti a 180 km di distanza ... milanotoday.it

L’azienda chiude la fabbrica e trasferisce quasi tutti i lavoratori a 180km di distanza: scatta lo scioperoSuccede a La Pavoni, azienda di San Giuliano Milanese (proprietà di Smeg) che costruisce macchine per il caffè ... milanotoday.it

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,13%. Il primo indice Ftse Mib a 43.246 punti #ANSA x.com

Il No stravince: raduni a Milano, Roma e Bologna. Iniziative convocate, ma anche spontanee. I big del centrosinistra sul palco insieme nella Capitale: nessuno chiede le dimissioni della premier. Di Luca De Carolis facebook