Serena Civitareale ha cambiato strada passando dal lavoro in ambito sanitario a quello presso l’ufficio postale di Cividale, dove ora ricopre il ruolo di operatrice al “Punto Poste Casa&Famiglia”. La sua esperienza si è spostata dal settore medico a quello amministrativo, con l’obiettivo di offrire servizi ai cittadini presso il nuovo sportello.

Serena Civitareale è la nuova operatrice del “Punto Poste Casa&Famiglia” dell’ufficio postale di Cividale. Classe 1993, originaria dell’Abruzzo, lavora in Poste Italiane da circa due anni, dopo aver intrapreso una scelta coraggiosa che l’ha portata a cambiare profondamente il proprio percorso professionale. “Dopo la laurea in Scienze infermieristiche io e il mio compagno ci siamo trasferiti dall’Abruzzo a Udine per cercare lavoro in questo settore. Era il percorso che avevo scelto dopo il liceo, ero convinta fosse la mia strada e non ho faticato a trovare un’occupazione stabile. Il Covid però ha stravolto le mie certezze: sicuramente... 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - La storia di Serena, passata dal camice allo sportello delle Poste a Cividale

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