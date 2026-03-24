Deluso? "Che mazzata". Le cinque del pomeriggio: l'ex direttore del Giornale e frontman del Sì, Alessandro Sallusti entra negli studi romani del Palatino, ospite di Nicola Porro e dello speciale di Quarta repubblica. Sallusti, dove ha sbagliato Il fronte del Sì? "Non credo ci siano stati grandi errori. Qualche eccesso forse, ma la nostra è stata una campagna precisa, puntuale, nel merito". Però all'inizio i sondaggi davano in netto vantaggio i favorevoli. Che cosa è successo? "Il popolo del Sì era già consapevole, in una certa misura già pronto al voto". E quello del No? "Siamo al passaggio decisivo: il centrosinistra è riuscito a risvegliare, mobilitare, strattonare gente che si era defilata da tempo, che non andava più alle urne, che ci aveva messo una croce sopra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La sinistra ha mobilitato un campo larghissimo. Gratteri ci ha colpevolizzati"

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