La Singolarità al Teatro Belli

Uno spettacolo di Algo CeibaProgetto vincitore di Pillole 2025 e menzione speciale Premio Omissis 2025Ideazione, ricerca artistica e raccolta di storie e testimonianze di Nadia Fin, Gianluca Fischetto, Gabriele Ratano, Francesco SavinoDrammaturgia Riccardo TabilioMessa in scena Dario Aita e Elena GigliottiCon Nadia Fin, Gabriele Ratano, Francesco SavinoLa singolarità è un’indagine teatrale documentaria e poetica sul tema del disturbo da accumulo. Basata su un lungo lavoro di ricerca che ha portato la compagnia nelle case delle persone affette da questa patologia, a contatto con figli, figlie, nipoti di accumulatori, a intervistare psicologi e attivisti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Salmoni: la distopia algoritmica al Teatro BelliCosa: Il debutto in prima assoluta dello spettacolo Salmoni, un’indagine teatrale sulle relazioni nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Leggi anche: Delizia al Teatro Belli

Il MOMENTO PIÙ INTIMO di Alex e Henry | Rosso, Bianco & Sangue Blu

Altri aggiornamenti su Teatro Belli

ExPoetry, pillole di poesia al Teatro BelliQuattro pillole di poesia nell’ambito della IV edizione di Expo – Teatro Italiano Contemporaneo al Teatro Belli di Roma nei sabati 21 febbraio, 14 e 28 marzo e 11 aprile alle 19. È questa la nuova ... romatoday.it

Salmoni debutta il 20 marzo al Teatro BelliDebutta SALMONI fa ridere ma anche riflettere, spettacolo di e con Walter Cerrotta e Giorgia Conteduca, dal 20 al 22 marzo al Teatro Belli-Roma. corrierenazionale.it