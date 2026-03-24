La sfida più gustosa dell’anno | Campionato Mondiale della Soppressata

Da anteprima24.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo, a partire dalle 17:00, il borgo di Santo Stefano del Sole ospiterà il Campionato Mondiale della Soppressata, evento che coinvolge appassionati e produttori provenienti da diverse regioni. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione locale, si svolgerà nel centro storico del paese, dove saranno presenti stand dedicati alla degustazione e alla valutazione delle diverse varietà di questa specialità tradizionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 17:00, il borgo di Santo Stefano del Sole  guidato dal sindaco Gerardo Santoli si trasformerà nel cuore pulsante delle tradizioni irpine. Il comune ospiterà infatti il 3° Raduno delle Rosamarina, un evento che celebra gli antichi canti della Settimana Santa, accompagnato dall’attesissimo e goliardico  Campionato Mondiale della Soppressata giunto all XIX edizione Il raduno vedrà la partecipazione di diverse delegazioni provenienti dai comuni limitrofi, custodi di un patrimonio orale inestimabile. I canti della “Rosamarina”, che fondono sacro e profano per annunciare la Primavera e la Pasqua, risuoneranno grazie ai gruppi di: Santo Stefano del Sole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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