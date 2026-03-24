La sfida più gustosa dell’anno | Campionato Mondiale della Soppressata

Sabato 28 marzo, a partire dalle 17:00, il borgo di Santo Stefano del Sole ospiterà il Campionato Mondiale della Soppressata, evento che coinvolge appassionati e produttori provenienti da diverse regioni. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione locale, si svolgerà nel centro storico del paese, dove saranno presenti stand dedicati alla degustazione e alla valutazione delle diverse varietà di questa specialità tradizionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 17:00, il borgo di Santo Stefano del Sole guidato dal sindaco Gerardo Santoli si trasformerà nel cuore pulsante delle tradizioni irpine. Il comune ospiterà infatti il 3° Raduno delle Rosamarina, un evento che celebra gli antichi canti della Settimana Santa, accompagnato dall’attesissimo e goliardico Campionato Mondiale della Soppressata giunto all XIX edizione Il raduno vedrà la partecipazione di diverse delegazioni provenienti dai comuni limitrofi, custodi di un patrimonio orale inestimabile. I canti della “Rosamarina”, che fondono sacro e profano per annunciare la Primavera e la Pasqua, risuoneranno grazie ai gruppi di: Santo Stefano del Sole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La sfida più gustosa dell’anno: Campionato Mondiale della Soppressata Articoli correlati Miliardari sempre più ricchi: l’anno della ‘grande divergenza’. Il 25% della ricchezza mondiale nelle mani di 8 uominiMilano – Il 2025 verrà ricordato dagli storici dell’economia come l’anno della “grande divergenza”. Leggi anche: Leonardo Fabbri in Sudafrica lancia a 22.50 metri, è la migliore prestazione mondiale dell'anno Una raccolta di contenuti su Campionato Mondiale della Temi più discussi: Il marchio storico torna in pista: l'annuncio è ufficiale; Santo Stefano del Sole, sabato 28 marzo II 3° Raduno delle Rosamarina della Valle del Sabato; Ultimate Frisbee, buon debutto per i giovani del 45 Giri Forlì: a Parma due vittorie nella prima tappa tricolore; LIVE Italia-Canada 6-9, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre cedono nel finale alle padrone di casa. Il campionato mondiale di pesto genovese lo vince una nonna di 85 anniCarla Pensa è la vincitrice dell'undicesima edizione del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio. I dettagli sulla sfida di Palazzo Ducale ... mentelocale.it Genova, il Campionato Mondiale del Pesto lo vince l’85enne Carla Pensa di Neirone: Faccio il pesto con amoreSbaraglia la concorrenza una pensionata ex besagnina dell’entroterra ligure: il suo pesto era da anni il vincitore delle gare del paese. Neanche voleva ... ilsecoloxix.it Torna il Campionato mondiale della Pizza a Parma, tra competizione ed eccellenza x.com Sei bravo con la napoletana Ottimo. E con la teglia Con la pala Con il senza glutine Perché specializzarsi in una sola categoria è una scelta. Dominarle tutte è un'altra storia. Il Triathlon al Campionato Mondiale della Pizza 2026 non cerca il pizzaiolo "mig - facebook.com facebook