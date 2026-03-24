Il testo si apre con un riferimento alla Scuola genovese, descrivendo un master che coinvolge giovani artisti e rivoluzionari, con un particolare accento su Gino. Viene menzionato un saluto informale tra persone, con un tono amichevole e riconoscibile, che richiama un ambiente di confronto diretto e informale. La data e la città indicano il contesto temporale e geografico dell’evento o della narrazione.

Milano, 24 marzo 2026 – Ciao Gino. Il Mangiarotti. Mi salutava così, con un sorriso complice e mal fidente, molto genovese, da gatto selvatico. Poi si ammorbidiva come gelato al tiepido sole di primavera. Ci univano i discorsi sul jazz, su Genova e quel primo cerchio di amici geniali, non solo musica, che avevo incontrato nei racconti di Arnaldo Bagnasco. Se Tenco era il sax, Paoli era la tromba, la nota pensata, il ponte fra Chet Baker e Billie, Signora Giorno. Lady Day. il tema del nostro primo incontro nella sua casa di Pegli. Gino Paoli e le canzoni che hanno fatto storia. I grandi successi dell’ultimo vero ‘chansonnier’ Poeta, pittore e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Scuola genovese, un master al bar della meglio gioventù: Gino e i rivoluzionari nella vita e nell’arte

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Una raccolta di contenuti su Scuola genovese

Temi più discussi: Istruzione: al Campasso, nell'ex mercato ovoavicolo, una nuova scuola accessibile; Genova, la denuncia di una 17enne in carrozzina: Nessun aiuto per andare in bagno, costretta a cambiare scuola; Campasso, inaugurata la scuola per l’infanzia Gilberto Govi nelle aree dell’ex mercato ovoavicolo; Umiliata e derisa perché volevo andare in bagno. Ragazza disabile costretta a cambiare scuola.

Gino Paoli, il maestro della scuola genoveseGino Paoli è stato uno degli artisti più rappresentativi della prima 'scuola genovese' della quale facevano parte Luigi Tenco, Umberto Bindi, Bruno Lauzi e di poco precedente a quella che si rinnoverà ... ilgiornale.it

Morto Gino Paoli, addio al grande cantautore della scuola genoveseÈ morto a 91 anni Gino Paoli, cantautore simbolo della scuola genovese. I successi, la vita tormentata e l'eredità del maestro de Il cielo in una stanza. lifestyleblog.it

A 91 anni è scomparso Gino Paoli, ultimo grande della "scuola genovese" del cantautorato italiano. Leggi l’articolo x.com

E' #morto #GinoPaoli, aveva #91anni. Tra i più grandi #cantautori italiani, è stato un punto di riferimento per la #musica e figura centrale della cosiddetta "#scuola #genovese". La sua vita tra #grandi #amori, eccessi, #depressione, #successi e una #pallottola - facebook.com facebook