C’è un modo sobrio per leggere la sconfitta di Giorgia Meloni al referendum, ed è probabilmente il più utile. Non serve gridare al crollo del governo, non serve evocare svolte di sistema, non serve immaginare che un voto popolare su una riforma si traduca automaticamente in una prefigurazione delle prossime politiche. Ma non serve neppure minimizzare. Perché una sconfitta così, per una presidente del Consiglio che aveva investito sulla riforma della giustizia una quota importante della propria identità politica, è una sconfitta vera. Testo realizzato con AI Per Meloni la questione non è soltanto il merito della riforma bocciata. E’ il limite che il voto segnala. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La sconfitta di Meloni, il successo vigilato di Schlein

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