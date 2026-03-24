Come al solito, un minuto dopo la certificazione della sconfitta, tutti ricordano i numerosi precedenti analoghi e si domandano come sia mai potuto venire in mente a Giorgia Meloni di lanciarsi in un simile azzardo. Compresi quelli che l’avevano applaudita e invitata a proseguire sulla stessa strada già imboccata dagli sfortunati predecessori. Ma chissà che non sia davvero la volta buona per liberarci di questa trentennale ossessione del cosiddetto riformismo costituzionale, espressione che in un paese civile dovrebbe essere considerata un ossimoro, essendo la certezza e la stabilità delle regole, e tanto più delle regole fondamentali scritte nella costituzione, la base di qualunque democrazia liberale degna di questo nome. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La sconfitta di Meloni e la fine del riformismo costituzionale

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