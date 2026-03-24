La Salernitana vince ma i dubbi restano la voce dei tifosi | Salviamo solo i tre punti

Il terzo successo granata, ottenuto in rimonta, non azzera lo scetticismo dei supporter, che restano prudenti e anche in attesa delle novità societarie Forse ha ragione Cosmi: “I tifosi ce li giochiamo per i playoff”. Giocare nel senso di “tirarli fuori” nel momento decisivo, come un asso nella manica da esibire sul tavolo da gioco. Oggi, al netto dei pochi tifosi allo stadio (e pochi ingressi ai tornelli), la Salernitana si è già. giocata l'entusiasmo popolare: non c'è, perché ha dissipato e perché non brilla. C'è una buona notizia, in questo avanti-adagio: ritorna sulla scena la Salernitana che vince e che non piace, quella di settembre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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