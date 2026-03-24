Dopo la partita contro il Lecce, la squadra si prepara alla pausa in Serie A. La Roma ha avuto difficoltà nelle trasferte nel girone di ritorno, con numeri che destano preoccupazione. La squadra tornerà in campo dopo questa pausa, cercando di migliorare le proprie prestazioni fuori casa.

Archiviata Roma-Lecce, è tempo di pausa in Serie A, e per il giallorossi non sarebbe potuta arrivare in un momento migliore. Dopo la vittoria mancata all’ultimo in casa contro la Juventus, la squadra di Gasperini ha condotto un marzo disastroso, con una sola vittoria raggiunta domenica contro la formazione dell’ex giocatore e allenatore Eusebio Di Francesco, oltre alla cocente eliminazione in Europa League contro il Bologna. E di questo momento non affatto brillante della Roma, a preoccupare è il dato dei punti fatti in trasferta, che in generale non ha mai sorriso ai giallorossi da quando è iniziato il girone di ritorno. Da allora infatti, i capitolini hanno vinto solamente una volta lontano dall’ Olimpico, ed è stato nella trasferta contro il Torino di Baroni, giorno dell’esordio di Malen con la maglia giallorossa (1 goal per lui). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma non brilla in trasferta nel girone di ritorno: i numeri preoccupano

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